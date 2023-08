12:03 'Dit lesje moet Romy Monteiro nog leren'

Romy Monteiro is wild om zich heen aan het slaan. Eerst had de musicalster ruzie met een van de grootste theaterproducenten van Nederland en nu is haar samenwerking met stichting Free a Girl gestrand. In de podcast Strikt Privé meldt Evert Santegoeds dat de moeder van Romy, Antje, nu ook met een reactie gaat komen over de consternatie rondom haar dochter. Verder bespreekt de hoofdredacteur van de Privé samen met Jordi Versteegden de uithaal van Johan Derksen richting zijn nieuwe directeur en het is feest want dit is de 250ste aflevering van Strikt Privé.

