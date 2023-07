12:07 Zo hint Peter Gillis op nieuw seizoen Massa Is Kassa

Het seizoen van Massa is Kassa is nog maar net ten einde of de geruchten over een nieuwe reeks met Peter Gillis steken alweer op. De vakantiepark eigenaar zou gespot zijn in Italië met een filmploeg, betekent dit dat er een vervolg op zijn serie komt? Volgens entertainmentverslaggever Jordi Versteegden zou het zomaar kunnen zijn dat Gillis de cameraploeg zelf heeft ingehuurd. Hoe het zit vertelt hij in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder in de podcast: Jan Uriot mist Art bij B&B Vol Liefde en treurig nieuws voor Yolanthe Cabau.

