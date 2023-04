MMA-vechtster Denise Kielholtz in tranen: ‘Ik wist het gewoon even niet meer’

De Rechtse Directe, de vechtsportpodcast van De Telegraaf, is terug met een nieuwe aflevering. Met niemand minder dan Regian Eersel als gast. De 29-jarige Amsterdammer veroverde vorige maand zijn tweede wereldtitel bij One FC en mag zich nu dubbelkampioen noemen. Hij vertelt in de studio bij presentator Wilson Boldewijn en verslaggever Lars van Soest over het verschil tussen kickboksen en muay thai, de sporten waarin hij nu de beste is, en legt uit waarom hij niet voor Glory vecht. Ook vertelt hij over zijn angstaanjagende bijnaam en masker, plus zijn bijzondere bijbaan als kok in een kinderdagverblijf. Verder komt natuurlijk ook HIT IT, het evenement van Rico Verhoeven aan bod.

De podcast De Rechtse Directe is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer