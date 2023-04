Dit kost een overnachting bij de Meilandjes

Altijd al willen overnachten bij de Meilandjes? Het nieuwe pension in Noordwijk is vanaf vandaag officieel te boeken! In een nieuwe aflevering van Strikt Privé De Podcast nemen entertainmentverslaggevers Jan Uriot en Jordi Versteegden de prijzen door. Verder praat Jan ons bij over zijn dramatische musicalavond en het schandaal rond theaterproducent Rick Engelkes. Is dit de nieuwe Sywert van Lienden? En bij de mannen van Vandaag Inside is de sfeer gespannen. Jordi weet waar de irritatie zit.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

