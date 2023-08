12:01 ‘ZIJ balen ook van breuk Olcay en Ruud!’

De Nederlandse showbizzwereld is een bekend setje armer: Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn na een intense relatie van vier jaar uit elkaar. Hun veelbesproken realityserie heeft meer kapot gemaakt dan verwacht, stellen Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in een nieuwe aflevering van Strikt Privé. Verder alles over het moment waarop het (voor de zoveelste keer) goedkwam tussen André Hazes en Monique. Een oplettend team van Privé blijkt daar onverwacht getuige van te zijn geweest! Eva Jinek was één van de grote afwezige sterren tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep, terwijl haar naam vaak over de tong rolde bij haar collega’s. En waarom werd er tijdens deze presentatie helemaal niets gezegd over de grote onderzoeken naar Matthijs van Nieuwkerk en Studio Sport?

