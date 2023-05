'Ja, ook anti-blank racisme bestaat'

Verslaggever Wierd Duk viel, reizend door Nederland, de enorme hoeveelheid omgekeerde vlaggen op. ,,Het zijn er zelfs meer dan enige tijd geleden. Met ertussen verkiezingsborden van BBB. Er broeit iets, zo lijkt het.” Duk was in Zuid-Afrika en sprak er met Afrikaner Boeren, die zich zorgen maken over de toekomst van hun land. ,,Is het toeval dat een Nederlands muzikaal gezelschap een Afrikaner lied over de zorgen van die gemeenschap vertaalde naar de situatie in ons land?”

Verder: D66 en andere ‘middenpartijen’ klagen over de ‘ondermijning van de rechtsstaat’ maar ze doen niks tegen opruiende elementen in eigen kring. En: streektalen zijn bezig aan een opmars in de kunsten.

