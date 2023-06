12:03 Zo gefrustreerd is Gerard Joling

In de podcast Strikt Privé bespreken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden elke dag het sappigste showbizznieuws. Gerard Joling is de laatste tijd wild om zich heen aan het slaan. Dat is de Evert niet gewend van de goedlachse zanger. Jordi was getuige van een All You Need is Love-moment, De Bevers hebben wederom verdrietig nieuws te verwerken en Rob Kemps komt met een nieuw boek en muziekprogramma. Tot slot, een triest bericht over Nadège, de voormalig huishoudster van de familie Meiland.

