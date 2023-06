Saskia is stuntvrouw: ‘Mijn droom is brandend uit een gebouw vallen’

Judith Taanman-Veenstra kreeg vijf miskramen in twee jaar tijd en is in totaal 55 weken zwanger geweest. Terwijl er alleen al in ons land rond de 25.000 miskramen per jaar zijn, lijkt het nog een groot taboe om over te praten. Met haar boek ‘Miskraamsels’ hoopt Judith dit stilzwijgen te doorbreken. Beluister hier of via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify het openhartige interview met Karlijn Bernoster in Spraakmakend!

Deze podcast is eerder als video verschenen op 27 november 2022.

