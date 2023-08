07:13 ‘Verklapt B&B Vol Liefde-Bram hier zijn relatiestatus?’

Aflevering 21 t/m 23 van B&B Vol Liefde maken wederom de tongen los in de podcast Reality Snack. Kitty Herweijer heeft een theorie over Walter, die zich voordoet als goeroe maar eigenlijk heel oninteressant is. Eva van Riet had Leendert met de grond gelijk gemaakt, maar daar komt ze nu op terug. Marijn Schrijver verbaast zich over de seksistische uitspraken die rondgaan over Marian uit Portugal. En Karlijn Bernoster is afgeknapt op Martijns ‘Say Cheese’ na het lezen van alle recensies. Verder: Joy valt door de mand met zijn gezever over levensgroei, Bram in Zweden hint op een ‘sprookje’ en de eerste kus van het seizoen is een feit.

