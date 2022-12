Ex-Jehova Getuige Ilona: ‘Voor mijn ouders ben ik geestelijk dood'

Ilona Schomper (43) is drie jaar geleden uit de gemeenschap van Jehova’s Getuigen gestapt. Sindsdien is ze afgestoten door haar familie, want zij mogen geen contact hebben met ongelovigen. In Spraakmakend gaat Karlijn Bernoster met Ilona in gesprek over hoe het is om alles en iedereen achter je te moeten laten.

Deze podcast is eerder als video verschenen op telegraaf.nl

Meer spraakmakende verhalen horen? Abonneer je gratis via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify om nooit meer een aflevering te hoeven missen.

Meer