‘André van Duin ontdaan door chantageschandaal’

Een affaire rond André van Duin. In alle jaren dat de Omroep Max-presentator in het vak zit, is dat nog niet eerder voorgekomen. In de podcast Strikt Privé bespreken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden de aangifte die bij het Openbaar Ministerie ligt vanwege chantage. Verder: André Hazes heeft een nieuw muzikaal team om zich heen dat hem gaat helpen bij zijn comeback, de musical Grease verloopt nog niet bepaald vlekkeloos en een ontknoping in de pijnlijke erfeniszaak van de familie van de overleden interieurontwerper Jan des Bouvrie. Tot slot, het media event van het jaar dient zich donderdag aan in de rechtbank van Utrecht en de prijs voor het meest bizarre interview van dit weekend gaat naar de vrouw die prins Harry ontmaagd heeft.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer