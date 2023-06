'Dramafilm Sparta laat je nadenken over pedofilie'

Er was veel ophef over de zwarte actrice die Ariël vertolkt in de nieuwe live-actionversie van De Kleine Zeemeermin maar die ophef is volgens filmjournalist Marco Weijers volledig onterecht: „Halle Bailey is ontzettend goed en voelt zich in deze rol als een vis in het water.” Samen met Michiel Kooiman bespreekt Weijers in de Telegraaf Filmflits drie films die op dit moment in de bioscoop draaien. In About My Father is te zien dat steracteur Robert de Niro enkel voor de poen in deze film te zien is en in Blue Jean komt de antihomowet prominent op het witte doek en dat blijkt actueler te zijn dan gedacht. Verder in de podcast: een laatste update vanaf het filmfestival in Cannes.

