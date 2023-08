Sportreizen in trek: 'Er zit geen Messi-garantie op'

Is het terecht dat er binnen ‘brandhaard Europa’ volop mag worden gereisd, terwijl de rest van de wereld al een kleine twee jaar op slot zit? Over die vraag buigt de rechter zich vrijdag in een kort geding tegen de staat, aangespannen door tientallen reisorganisaties. Een van de drijvende krachten achter de rechtszaak is Frangken Tuhumena van 333travel. De verrereizenspecialist vindt dat er met twee maten wordt gemeten, laat hij weten in de podcast Inchecken. Reisverslaggever Koen Nederhof en luchtvaart journalist Yteke de Jong bespreken met Tuhumena de nieuwe reisadviezen vanwege de omicronvariant, het ‘paniekvoetbal’ rond de situatie in Zuid-Afrika, en de laatste stand van zaken in alle wintersportgebieden.

