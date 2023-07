12:07 Na ophef Miss Nederland: ‘Niet van deze tijd’

Naast al het showbizznieuws ook een vleugje politiek in de podcast Strikt Privé. Jan Uriot en Jordi Versteegden bespreken de reacties van BN’ers op het vertrek van Mark Rutte. Waar is het respect gebleven, vraagt Jordi zich af. Jan is verbaasd over één specifiek onderdeel in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde, verdeeldheid over de nieuwe Miss Nederland en Leontine Ruiters gooit het roer om.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

