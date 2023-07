16:04 ‘Misschien is Khbabez z’n geheugen niet meer zo goed door Plazibat’

Mike Passenier en de rising star van Glory, Mohamed Amine, zijn te gast in een nieuwe aflevering van De Rechtse Directe met presentator Wilson Boldewijn en vechtsportverslaggever Robin Jongmans. Amine is sinds Collision 5 zo’n beetje de meest besproken vechter van Nederland, na zijn ontstane ruzie met Tarik Khbabez. Waar Kamp-Khbabez afzag van een verdere publieke reactie, daar vertelt Amine zijn kant van het verhaal. Hij gaat dieper in op onder andere het contact vóór de partij en ‘messteek in de rug’ in de ogen van Khbabez. ,,Hij zei mij niet meer gesproken te hebben, maar ik pak mijn WhatsApp erbij en ik citeer: het is niet om jou, maar voor een leuke bonus (van Glory, red.) en de interim-titel vecht ik wel tegen jou.’’ Verder is er onder meer aandacht voor de terugkeer van Badr Hari op 9 september tijdens Glory 87 in Parijs en achtvoudig ONE-kampioen in het lichtgewicht en kickboksgrootheid Regian Eersel. ,,Hij is de koning op de berg.’’

