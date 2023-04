‘Rico Verhoeven mist charisma in eerste speelfilm’

Wederom drie nieuwe films onder het vergrootglas in de Telegraaf Filmflits. Actrice Kate Hudson is te zien als stripper in Mona Lisa and the Blood Moon, een genrefilm met een leuke twist. De romantische komedie Maybe I Do flopte eerder op Broadway, maar draait nu in de bioscoop met een sterrencast. Is de film wél een succes? Veel fantasyfilms zijn geïnspireerd op het bordspel Dungeons & Dragons. Het rollenspel der rollenspelen is nu verfilmd, met een schurkenrol voor Hugh Grant.

De Telegraaf Filmflits is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

