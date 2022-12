'Peter Gillis geloof ik nooit meer'

Dat er niets aan de hand is tussen Peter Gillis en zijn Nicole gelooft Evert Santegoeds niet meer: „Een ontkenning van Gillis is niets meer waard na de hele mishandelingszaak”, stelt Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Santegoeds vindt het ronduit opmerkelijk dat Gillis mooi weer aan het spelen is tegenover de buitenwereld. Verder gaat het in de podcast over de Marconi Oeuvre Award voor Giel Beelen en Nick, van Nick en Simon, heeft een nieuwe zangpartner.

