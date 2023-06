'Dit kan contract Jinek bij RTL redden'

Een heleboel showbizznieuws in alweer de laatste Strikt Privé van deze week. Romy Monteiro is verkozen tot mooiste vrouw van Nederland. Een terechte winnares? Het is stuivertje wisselen bij de Jumbo: nu de gehaktballen van Dries Roelvink in de schappen liggen, neemt het supermarktconcern afscheid van Max Verstappen. Wat is daar aan de hand? Prinses Amalia droeg een indrukwekkende outfit naar een sprookjesbruiloft in Jordanië, Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman nemen het stokje over van de mannen van Vandaag Inside, en Evert Santegoeds krijgt een prangende luisteraarsvraag over Peter Gillis.

