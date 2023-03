Jennifer Hoffman dumpt man met midlifecrisis

In de nieuwe Telegraaf Filmflits bespreken Marco Weijers en Michiel Kooiman drie films in tien minuten. Dé wekelijkse podcast voor iedereen die graag naar de bioscoop gaat, maar niet weet naar welke film. In deze aflevering: Toen ik je zag, over de dood van acteur Antonie Kamerling. De Amerikaanse boksfilm Creed III, die voor het eerst is te zien zonder Sylvester Stallone. Wordt de acteur gemist? En de muziekfilm met zes Oscarnominaties over een #MeToo-schandaal: Tár.

Meer