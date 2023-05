Deze landen gaan sowieso door naar finale Songfestival

Deze week in de podcast Songfestivalkoorts alles over het Songfestivalstripboek dat in mei verschijnt. Verder hebben we het over de show. Zo lijkt het erop dat Griekenland, dat vertegenwoordigd wordt door de Nederlandse zangeres Stefania Liberakakis, met een unieke act komt. Getty Kaspers heeft het over de reünie van Teach In. Glennis Grace staat eindelijk in de finale van het Songfestival. Dolly Bellefleur wil Willeke Alberti op het podium. En kunstenaar Tymon de Laat maakt om de hoek van Ahoy een metershoge muurschildering van Jeangu Macrooy. Tenslotte laten we ons licht schijnen op de inzendingen van Frankrijk, Georgië, Ierland en IJsland. Zit daar de meest kansloze inzending van dit jaar tussen?

Meer