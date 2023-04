'Peter Gillis start met nieuw leven'

Op de dag dat de nieuwe Privé op de mat valt nemen entertainmentverslaggevers Jan Uriot en Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé het laatste nieuws over de sterren in vogelvlucht door. Peter Gillis lijkt een nieuwe weg te zijn ingeslagen. De Massa is Kassa-ster is behoorlijk wat kilo's kwijtgeraakt. Doet hij dit voor zijn gezondheid of is er meer aan de hand? Daarnaast oppert Jan dat Rico Verhoeven moet verhuizen naar Amerika, John de Bever zal te zien zijn in The Passion en Frans Bauer maakt de plaatselijke Chinees boos.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

