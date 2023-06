16 jun. Waarom is het zo stil rond Sylvie?

In de podcast Strikt Privé praten Evert Santegoeds en Jordi Versteegden je in volgelvlucht bij over de sterren. En wie sterren wil spotten, moet alert zijn. De Amerikaanse zangeres P!nk ging donderdag ongezien op in de massa in Amsterdam. Verder: prins Harry ligt eruit, zowel bij de Britse koninklijke familie als bij Spotify. De Toppers moeten een jaar overslaan en Armin van Buuren haalt uit naar de songfestivalcommissie. Evert en Jordi sluiten de week traditiegetrouw af met een luisteraarsvraag, die dit keer gaat over Sylvie Meis.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

