'Dit was zó stom van prins Harry'

Volgens Evert Santegoeds had Prins Harry meerdere verhalen en meningen beter voor zich kunnen houden. Santegoeds doelt op de opmerkelijke uitspraken van de prins in een interview over zijn nieuwe boek. Harry haalde hard uit naar Camilla, de nieuwe vrouw van Koning Charles, en hij deelt ook schokkende details over zijn tijd als militair in Afghanistan. Dat had Harry beter niet kunnen doen volgens de hoofdredacteur van de Privé: „Door de uitspraken over zijn tijd in Afghanistan heeft hij onbedoeld van zichzelf een doelwit gemaakt voor terreurdaden.”

Verder bespreekt Santegoeds samen met entertainmentverslaggever Jordi Versteegden in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé de aanstaande rechtszaak tussen Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer.

