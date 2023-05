07:12 ’Bij deze topfilm met Joaquin Phoenix zullen mensen weglopen’

In de Telegraaf Filmflits bespreken filmjournalist Marco Weijers en presentator Michiel Kooiman iedere week drie gloednieuwe films die je niet of juist wel gezien moet hebben in de bioscoop. In Beau Is Afraid zien we een totaal andere kant van Joaquin Phoenix die na zijn magistrale vertolking van The Joker nu in een waanwereld ronddoolt die doet denken aan Alice in Wonderland. De Roemeense dictatuur wordt blootgelegd in een mooi liefdesverhaal genaamd ‘Metronom’. En Famke Janssen bewijst dat het publiek superhelden-moe aan het worden is in een goedkope superheldenfilm Knights of the Zodiac.

