'Hoe kan cameraploeg van B&B Vol Liefde dit missen?!' - Afl. 26 t/m 28

Er is opnieuw gekust in B&B Vol Liefde! In de podcast Reality Snack praten Karlijn Bernoster, Eva van Riet, Marijn Schrijver en Sharon Story na over aflevering 24 en 25 van de hitserie. Sinds deze afleveringen is Martijn afgeknapt op zijn favoriet Debbie, die het in zijn ogen laat afweten bij Paul. Karlijn heeft een bijzonder object gespot in de slaapkamer van juffrouw Petri. Ook pakt ze één van haar blogs erbij die de wenkbrauwen op zijn zachtst gezegd doen fronsen. Sharon analyseert de vage brief over de seksuele beleving van Leendert. En Eva is blij met de komst van Tom, die eindelijk voor wat reuring zorgt in Portugal.

