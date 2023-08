11:54 ‘Lucille moet blij zijn met grapje van Hugo’

In de podcast Strikt Privé bespreken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden het leven van de sterren in minder dan 10 minuten. De hoofdredacteur van Privé is verbaasd over alle ophef rond het grapje van Hugo de Jonge over Lucille Werner. „Laten we het hebben over het echte verhaal over Lucille. Dat stinkt aan alle kanten!” Verder: Ruud en Olcay laten in het midden of ze ooit weer bij elkaar komen. Evert heeft daar zijn bedenkingen bij. En prinses Ariane is begonnen aan een nieuw avontuur op een bijzondere plek.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

