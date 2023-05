08:17 'Geluid van De Telegraaf is juist nu cruciaal'

In het wekelijkse gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf, bespreken we wat hem bezighoudt in het nieuws. Voor de laatste keer, want Jansen zwaait af als hoofdredacteur van De Telegraaf. Deze week praat hij over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, gevaren voor de journalistiek en blikt hij vooruit.

Luister het gesprek met Paul Jansen ook via alle bekende podcastkanalen zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

