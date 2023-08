'Rachel Hazes is meer een patatje oorlog'

Een nieuwe showbizzupdate in de podcast Strikt Privé met Evert Santegoeds en Jordi Versteegden. Gordon is stralend gespot op het Griekse feesteiland Mykonos. De hoofdredacteur van Privé is gerustgesteld dat het goed lijkt te gaan met de zanger. Het langverwachte comebackconcert van Mart Hoogkamer werd een groot succes, net als het optreden van André Hazes dit weekend. Zitten de twee zangers te veel in elkaars vaarwater? De veroordeelde acteur Thijs Römer was per ongeluk op televisie te zien, nota bene in een kinderprogramma. De publieke omroep onderneemt actie. En de mannen van Vandaag Inside keren terug op televisie. Tenminste één BN’er is daar minder blij mee.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

