‘Deze uitspraak van Hoekstra zegt alles’

Deze week was premier Mark Rutte te gast bij Eva Jinek. In een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren recenseert politiek commentator Wouter de Winther: „Het ging over één jaar oorlog in Oekraïne. Dus kon hij profiteren van zijn status als staatsman." Ook ging het bij Jinek over het asieldossier. Rutte kwam niet in de problemen. „En met bezoekjes aan Niger en Marokko wil staatssecretaris van der Burg uitstralen dat ze er bovenop zitten. Maar het is de vraag wat er concreet uitkomt."

De verkiezingen van 15 maart naderen, en dus bespreken De Winther en Pim Sedee hoe de partijen ervoor staan. Bij GroenLinks is er onrust door een inmiddels geschrapte klimaatbijeenkomst. Daar zou worden gediscussieerd over de vraag of geweld ingezet mag worden om doelen te bereiken. De Winther kijkt daarbij nadrukkelijk naar de PvdA, omdat die partij inmiddels nauw samenwerkt met GroenLinks. „Je merkt dat ze zich hier oncomfortabel bij voelen."

Ook in Afhameren: excuses van VVD-Kamerlid De Groot. „Slappe hap", aldus De Winther.

