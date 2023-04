‘Pijnlijk verleden achtervolgt Sylvie’

Sylvie Meis staat op haar 45e verjaardag stil bij een moeilijke periode in haar leven. Het valt Evert Santegoeds en Jordi Versteegden in de podcast Strikt Privé op dat de presentatrice de laatste tijd erg openhartig is. Komt er een biografie aan? Het boek van Maxime Meiland is nog niet zo’n succes als dat van haar ouders, of speelt er iets anders? Evert is teleurgesteld in de nieuwe podcastserie met de koning en prins Harry gaat zonder zijn vrouw naar de kroning van zijn vader. „Dit is de complete afrekening met Meghan.”

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer