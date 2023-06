20 jun. Waarom is Sylvie Meis zo stil over Damian?

In deze aflevering van de podcast Strikt Privé krijgen Evert Santegoeds en Jordi Versteegden kriebels over hun hele lichaam, als ze het opmerkelijke nieuws bespreken dat vannacht in het lichaam van Freek Vonk larf Kwak is geboren. Ondertussen is Romy Monteiro, die onlangs nog uitgeroepen werd tot de mooiste vrouw van Nederland, helemaal klaar met alle heftige reacties op háár lichaam. Toch vragen de showbizzkenners zich af of de reactie van de zangeres misschien niet wat te heftig is. Verder: in welk chique Amsterdams hotel verbleef Beyoncé tijdens haar verblijf in Nederland en waarom kwam de wereldster haar hotelkamer niet uit? Ook geeft Evert antwoord op de vraag waarom Sylvie Meis de laatste weken zó stil is over haar zoon Damian, die binnenkort begint als voetballer bij Ajax! En De Bevers buiten het succes van hun realityserie nog verder uit. Na twee uitverkochte shows in Ahoy beginnen ze binnenkort aan een nieuw spannend avontuur!

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer