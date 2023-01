'Had Maan alleen met Geer en Goor niks?'

Donderdag kwam het tragische nieuws naar buiten dat Lisa Marie Presley, dochter van Elvis Presley, op 54-jarige leeftijd overleden is in een ziekenhuis in Los Angeles. 'Deze vrouw heeft een dramatisch leven gehad', zegt Evert Santegoeds in deze nieuwe aflevering van Strikt Privé. Verder in de podcast bespreken Evert en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden de nieuwe tattoo van André Hazes, het eerste interview van Montana Meiland sinds haar relatiebreuk, en is het natuurlijk weer tijd voor Eventjes Aan Evert Vragen met vragen van de luisteraars!

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

