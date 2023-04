‘Breuk Nick & Simon is spel’

Nick & Simon nemen afscheid in Ahoy maar volgens Privé-coryfee Jan Uriot zal de breuk wellicht niet voor altijd zijn. „Het uit elkaar gaan is een spelletje, kijk maar wat Acda en De Munnik nu hebben gedaan”, aldus Uriot in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder in de podcast: de koning werkt vanuit huis gewoon met een joggingsbroek aan. En zit Glennis Grace als verrassing in The Passion?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer