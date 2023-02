'Rachel, moeten we ons zorgen maken?'

Roxeanne en Rachel Hazes krijgen donderdag uitsluitsel over Hazes-erfeniskwestie. In een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé blikken Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden vooruit op deze bijzondere showbizzdag. Moeten we ons zorgen maken over Rachel wanneer de uitspraak niet in haar voordeel is? En steunt André zijn moeder of zijn zus? „Er zijn verkennende gesprekken geweest”, vertelt Evert Santegoeds hierover.

Verder in de podcast: slaat de talkshowvermoeidheid toe in Nederland? En is het showbizzgeheim van Hans Klok eindelijk ontrafeld?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

