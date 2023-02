'Rob Kemps maakt het bier duur'

Gert Verhulst probeerde in Jinek André van Duin te verleiden voor een hoofdrol in de Vlaamse hitmusical 40-45. In de podcast Strikt Privé geeft Evert Santegoeds uitsluitsel of André deze rol op zich gaat nemen. Verder bespreekt de hoofdredacteur van de Privé samen met entertainmentverslaggever Jordi Versteegden het opvallende nieuws dat Linda de Mol en haar ex samen Valentijnsdag vierden in Parijs. En: zoveel verdient Snollebollekes frontman Rob Kemps met een optreden van een half uurtje tijdens carnaval.

