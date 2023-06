‘Poetin en Prigozjin: producten van de Russische strafkamp-samenleving’

,,Twitter moet worden verboden, vissers krijgen camera’s aan boord, onwelgevallige meningen worden door justitie aangepakt en zelfs een minister roept op tot censuur”, verslaggever Wierd Duk maakt zich grote zorgen over onze burgerlijke vrijheden. ,,Wie nu nog niet ziet dat we terecht komen in een controlemaatschappij is blind”, zegt Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. ,,Zo meteen krijgen we overheidscamera’s in onze huizen om te monitoren of we ons wel correct gedragen.” Duk sprak de Belgische auteur Rik Torfs die de tijdgeest aanklaagt. ,, Volgens Torfs bepalen emotie en slachtofferschap onze tijd. De rede verliest het in het debat van de emotie. Je ziet het op alle belangrijke thema’s: immigratie, klimaat, gender, Oekraïne: rationele argumenten doen er niet toe.”

Ook in de podcast: heeft Leon de Winter gelijk als hij wijst op de rol van het Westen in het conflict in Oekraïne? Duk: ,,Poetin waarschuwde al sinds 2007 en eerder: treed niet binnen onze geopolitieke invloedssfeer. Daar heeft het Westen niet naar geluisterd.”

