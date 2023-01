‘Louis van Gaal laat rust terugkeren bij Ajax’

Weer een nieuwe podcast Kick-off met Ajax-volger Mike Verweij, AZ-watcher Steven Kooijman en presentator Pim Sedee.Het was een enerverend voetbalweekend. Ajax maakte de competitie weer spannend door een ontluisterende nederlaag bij Go Ahead Eagles (2-1). Al had het anders kunnen lopen, als Ajax een penalty had gekregen. Verweij vindt het onbegrijpelijk dat dit niet is gebeurd.Ook heeft de Ajax-volger laatste nieuws over Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. AZ kreeg wel twee penalty’s, waarover ook nog gediscussieerd wordt in de podcast. AZ versloeg mede daardoor Feyenoord (2-1) en maakt de laatste maanden een ijzersterke indruk. Kooijman vertelt over de kracht en zwakte van het team.In het buitenland-blok gaat het over de vermakelijke wedstrijd van FC Barcelona tegen Athletic Bilbao (4-0), met weer een doelpunt van Luuk de Jong en ook van Memphis Depay. Maar gaat hij zich nog wel in de basis spelen dit seizoen?

