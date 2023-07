07:07 'Wat moet Ingrid in het B&B Vol Liefde-gesticht?'

Echte liefde is er nog niet gespot in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde. Gaat deze er wel komen? Dat vragen Kitty Herweijer, Roel den Outer, Marijn Schrijver en Hein Keijser zich hardop af in een nieuwe aflevering van de podcast Reality Check. Daarnaast ergert de ‘seniore’ Roel zich aan de fysieke gesteldheid van de oudere mannelijke deelnemers. Er ontstaat een discussie wat er bedoelt wordt met vrouwelijke en mannelijke energie op Mount Joy. En de eerste kus in B&B Vol Liefde is een feit!

