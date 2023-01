‘Slim trucje Rutte bij Trump’

In de laatste Afhameren van 2022 blikken Wouter de Winther en Kamran Ullah terug op het eerste jaar van het kabinet-Rutte IV. De politiek commentator van De Telegraaf heeft premier Rutte uitgebreid gesproken in het traditionele kerstinterview, waarin hij opvallend ferm was over zijn nalatenschap. Ook gaat het in de podcast over de goede band tussen Kaag en Rutte, die elkaar na een moeizame start hebben gevonden. Sterker nog, vervolgt De Winther, binnen D66 zeggen ze dat Kaag precies weet welke knoppen ze moet indrukken bij Rutte om iets voor elkaar te krijgen.

Ook dit jaar was er veel aandacht voor de bedreigingen aan het adres van de D66-leider. Kaag is niet de enige politicus die dit overkomt, benadrukt De Winther. Verder: de knappe prestatie van Sylvana Simons, die als eenpitter de excuses voor het slavernijverleden op de kaart heeft gezet. En de komende maanden zullen in het teken staan van de Statenverkiezingen. Waar gaan alle zetels van Forum voor Democratie naartoe?

