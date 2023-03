‘Deze man lijkt verliefd op Caroline van der Plas!’

In de vrijdageditie trappen Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden het weekend af door in vogelvlucht het laatste nieuws over de sterren te bespreken. Danny de Munk is samen met de vrouw die aangifte tegen hem heeft gedaan onder ede gehoord. Volgens Evert Santegoeds is De Munk vooral opzoek naar eerherstel en is de zaak nog lang niet afgerond. Verder zijn de eerste details naar buitengekomen over de Nederlandse versie van The Crown en Frans Bauer vraagt naar een nacht die de hoofdredacteur van de Privé en hij bijna niet overleefden.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

