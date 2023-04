’Marciano Vink ideale hoofd jeugdopleiding Ajax’

Leeds United was bereid ver te gaan om Arne Slot binnen te halen, is in de podcast Kick-off van De Telegraaf te horen. De Engelse club, die nu met Alfred Schreuder in gesprek is over het trainerschap, wilde de coach voor 3 miljoen euro losweken bij Feyenoord. Maar de Rotterdammers laten dat bedrag lopen.

Een kampioenschap levert directe plaatsing voor de Champions League, en zodoende een veelvoud van het door Leeds United geboden bedrag op. Slot, die bij Leeds United een jaarsalaris van 4 miljoen euro kon opstrijken, was de eerste en voornaamste kandidaat. Na het ’nee’ van Slot en Feyenoord werden ook Philippe Clement (AS Monaco) en Andoni Irahola (Rayo Vallecano) door hun clubs aan hun contract gehouden. Daarna kwam Schreuder in beeld.

De bij Ajax ontslagen trainer is op dit moment met zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic in Engeland om gesprekken te voeren met Leeds United. De komende dagen zal blijken of de keuze op hem of een andere kandidaat valt.

