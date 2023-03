Sharida Tuinfort (39) is in februari 2021 overleden, kort na een cosmetische ingreep in Turkije. Ze wilde iets aan haar buik en billen laten doen, en reisde hiervoor samen met haar moeder Julie naar Istanbul voor de behandeling in een ziekenhuis. Daar overleed Sharida in de armen van haar moeder. Julie Hari vertelt in Spraakmakend aan Pim Sedee hoe gevaarlijk het kan zijn om in het buitenland een cosmetische ingreep te ondergaan.

Deze podcast is eerder als video verschenen op 14 juli 2021.

