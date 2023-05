11:51 ‘Gavin verdenkt Gordon van nepaccount’

In alweer de laatste aflevering van Strikt Privé de podcast voor deze week een ontluisterend verhaal over Gordon. Even ging de afgelopen dagen het gerucht dat zijn ex Gavin tóch weer bij hem zou zijn, maar Evert Santegoeds onthult hoe het écht zit (en dat verwacht je niet!). Verder: het kan nooit eens een keer rustig zijn bij De Meilandjes. De familie ligt in de clinch met de gemeente Noordwijk vanwege hun pension Code Rosé. En een nieuw, onthullend lied van de broer van André Hazes sr. gaat viral op het internet. Uiteraard eindigen we de week met een vraag van de luisteraar.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

