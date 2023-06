'Het is erop of eronder voor André Hazes'

Gordon is na de breuk met zijn ex-verloofde Gavin gespot op een tropische vakantiebestemming. Hoofdredacteur Evert Santegoeds geeft in de podcast Strikt Privé een update over de ‘op drift geslagen’ zanger. Prins Harry is zonder zijn vrouw Meghan in Londen vanwege de rechtszaak tegen de Britse pers. Gaan de hertog en hertogin van Sussex écht uit elkaar? De tweede aflevering van de nieuwe SBS-talkshow ‘Marcel & Gijs’ heeft fors minder kijkers getrokken. Is een maand niet tekort om een goed programma neer te zetten? En: Omroep Max-baas Jan Slagter wil Matthijs van Nieuwkerk een podium bieden na zijn weinig glorieuze aftocht.

