'Peter Gillis' vriendin heeft opvallende ex'

Er is behoorlijk wat consternatie over Peter Gillis. De Massa is Kassa-ster heeft een nieuwe vriendin, die verdacht veel weg heeft van zijn ex Nicol, en er hangen dwangsommen boven zijn hoofd. Evert Santegoeds heeft Gillis gesproken en geeft in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé een update over het leven van de vakantieparkeigenaar. Verder in de podcast: Mart Hoogkamer is uitgeblust, wordt de druk hem te hoog? En Glennis Grace heeft haar taakstraf voltooid, wanneer komt haar comeback?

