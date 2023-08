12:00 ‘Gillis dader aan zijn haren naar rechtbank’

De stand in entertainmentland wordt weer zorgvuldig besproken in de dagelijkse showbizzpodcast Stikt Privé. Evert Santegoeds heeft het laatste nieuws uit de rechtbank in Den Bosch, waar de verdachten terecht staan die mogelijk een brute overval pleegden op Mark Gillis. Eén van hen ontbreekt vandaag in de rechtbank en dat noemt Evert een grof schandaal. Verder: een nieuwe start voor Glennis Grace en Martien Meiland doet een b(r)oekje open over zijn pikante parkeerplaats-avonturen. Tot slot is er goed nieuws voor de mannen die nog kans hopen te maken om het hart van Sylvie Meis te veroveren.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

