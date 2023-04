‘Gordon ligt er helemaal vanaf’

AvroTros, Cornald Maas en Duncan Laurence hebben eindelijk van zich laten horen na het tweede valse optreden van Dion Cooper en Mia Nicolai. In een nieuwe aflevering van Strikt Privé houdt Evert Santegoeds de reacties tegen het licht „Duncan heeft helemaal geen tijd om het duo te begeleiden, hij is veel te druk met zich zelf”, weet de hoofdredacteur van Privé. Verder gaat het in de podcast over het programma tijdens Koningsdag in Rotterdam, waar één grote naam ontbreekt. En woensdagavond start een vierdelige documentaire over het zwarte schaap van het Belgische koningshuis, prins Laurent. Evert heeft de eerste aflevering gezien: „Het is werkelijk onthutsend.”

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

