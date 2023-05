15 mei 'Patty Brard liet alarm in Shownieuws afgaan'

In de eerste Strikt Privé podcast van deze week bespreken Evert Santegoeds en entertainmentverslaggever Jordi Versteegden het allerlaatste nieuws over de sterren. Gravin Eloise heeft voor opschudding gezorgd door het dragen van een badpak tijdens het programma Het perfecte plaatje. Critici vinden het onbehoorlijk gedrag maar volgens Santegoeds moeten we vooral onderscheid maken tussen de koning en iemand als Gravin Eloise. „Zij moet haar eigen boontjes doppen, dus moeten we niet zeuren”, aldus de hoofdredacteur van de Privé. Verder in de podcast: De telefoon van Patty Brard zorgt voor consternatie bij Shownieuws en Matthijs van Nieuwkerk is binnenkort terug op televisie.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

