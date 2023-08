07:42 'Deze B&B Vol Liefde-deelnemer is gewoon gevaarlijk!'

Ongeloof in de studio van Reality Snack. Hoe kan het dat B&B-houder Leendert zijn logé Thalia wegstuurt? Volgens Eva van Riet parkeert Leendert de vrijgezelle dame gewoon op de reservebank, zodat hij kan kijken wat voor vrouwen er nog meer voorbij komen. In een nieuwe aflevering van de podcast Reality Snack bespreekt Eva met Marijn Schrijver, Roel den Outer en Hein Keijser het wel en wee van de B&B-houders in aflevering 19 en 20. Zo ergert Martijn in Thailand zich ‘op een natuurlijke manier’ aan zijn nieuwste vrijgezel en bij Bram in Zweden drinken ze champagne uit blik.

