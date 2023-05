12:09 'Zo schaamteloos was prins Harry'

„Wat een kroning!”, zegt een overdonderde Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Samen met entertainmentverslaggever Jordi Versteegden blikt de hoofdredacteur van de Privé terug op de veelbesproken kroning van koning Charles. Santegoeds merkt op dat de rol van prins Harry compleet is uitgespeeld en er weinig aandacht was voor de Oranjes in Londen. Verder in de podcast: er is geen touw vast te knopen aan Dion en Mia in Liverpool en Mattie Valk heeft verdrietig nieuws.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

